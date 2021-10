Tuhanded koolilapsed vilistasid Euroopa liiga mängu ajal välja mustanahalise Soome jalgpalluri

UEFA otsustas fännide asemel anda siiski kohalikele koolilastele võimaluse minna koos järelvalvajatega mängu vaatama. Nii viibiski staadionil pea 10 00 last, kirjutas Sky Sports. Koolilapsed otsustasid anda aga valju vilekoori iga kord, kui mustanahaline Kamara palli puutus.

74. minutil sai Kamara teise kollase kaardi ning pidi väljakult lahkuma. Tribüünidel võeti see vastu ovatsioonide saatel. Šotimaa meedia teatel vilistati välja ka teised Rangersi mustanahalised pallurid.

Tegemist pole esimese korraga, mil Kamara Prahas rassistlikku käitumist kogema pidi. Kevadel, kui Rangers mängis Sparta linnarivaali Slaviaga, sattusid sõnasõtta Kamara ning vastaste Ondrej Kudela. Kamara sõnul solvas Kudela teda rassistlikult, kutsudes teda "kuradi ahviks". UEFA leidis uurimise käigus, et Kudela käitus rassistlikult ning määras talle kümnemängulise võistluskeelu. Omapoolse karistuse sai ka Kamara, kelle UEFA mõistis süüdi vastase füüsilises ründamises. Soome jalgpallurile määrati kolmemänguline võistluskeeld.

"See õhtu peaks olema piinlik Tšehhi tiimi jaoks. Kuigi fännid polnud staadionile lubatud ja tribüünidel oli 10 000 koolilast, siis olukord ei muutunud," sõnas Sky Sportsi vahendusel Kamara advokaat Aamer Anwar. "Suur osa lastest vilistas Kamara ja teised mustanahalised välja iga kord, kui nad palli puutusid. Tänane õhtu näitas, et Prahas on rassismiga suuri probleeme. Nagu ikka, pole UEFA-t kusagil näha."