DELFI BELGRADIS | Flora põrkub hoopis teisest puust vastastega

„Peame harjuma ja õppima, kuidas sel tasemel meie vigu karistatakse. Kui laseme naiivsust sisse ja arvame, et oleme oma tegelikust tasemest kõrgemad, siis sellisel tasemel karistatakse see ära. Me ei saa pehmust või mugavust endale lubada. Kui tempo on kõrgem, siis vastane sunnibki eksima. See tase toob välja kohad, kus peame juurde panema,” sõnas kohtumise järel Flora peatreener Jürgen Henn.

„Kui tervikuna vaadata, kuidas võõrsil mängisime, siis võib öelda, et hing ihkaks samme veelgi kiiremini teha. Tahaks, et oleksime selliseks mänguks küpsed. Suutsime võimalusi tekitada. Suutsime ka vastast pidurdada, kuid me ei suutnud oma võimalusi realiseerida,” rääkis Henn.

Flora juhendaja sõnul on eelringide ja alagrupiturniiri vastaste klassivahe tuntav. „Taseme mõttes küll. Alagrupiturniiril on ikkagi meeskonnad, kes on iga aasta sel tasemel mänginud. Neil on kogemust. See vahe paistis välja,” tõdes Henn.

Sama kinnitas ka Flora keskkaitsja Märten Kuusk. „Kogemus on kindlasti üks asi. Sellisel tasemel mängimiseks on neil lihtsalt rohkem kogemust. Meie peame samal ajal tegema kiire ümberlülituse. Mängijate poolt vastutuse võtmine on väga oluline. Kõik peavad teadma, mida teha edasi olukorras, kus seis on 0:1 või 0:2. Ei tohi muutuda lohakaks. Teisel poolajal said meil ideed otsa, mida teha tahame. Seetõttu ei suutnud ka vastase väravale enam ohtu kujutada,” sõnas Kuusk.