Inglise jalgpallurit sotsiaalmeedias rassistlikult solvanud mees läheb kaheksaks nädalaks vangi

Simon Silwoodi nimeline fänn kirjutas 26. jaanuaril pärast oma meeskonna 0:5 kaotust Manchester Cityle Facebookis, et 29-aastane Sawyers peaks võitma "baboon d'Or'i" (sõnademäng maailma parimale jalgpallurile omistatava Ballon d'Or'iga - toim). Baboon on inglise keeles paavian.

Kohtus väitis Silwood, et tahtis kirjutada "buffoon d'Or", kuid trükkis kogemata "bafoon", mille tema nutiseade "baboon'iks" parandas. Politsei tõestas kohtule, et näpuvääratusega siiski tegu olla ei saanud.





Prokuröri sõnul läks ta West Bromwich Albioni fännide Facebooki lehele sihilikult Sawyersit rassistlikult solvama. "Ühe teema alla oli tehtud kolm postitust. Esimene ütles "bellend" (solvav väljend, viitab rumalale inimesele või peenisepeale - toim), teine "white lives matter when you try and watch" (tõlk: valged elud loevad, kui sa proovid ja vaatad" ning kolmas ütles "Baboon dor".

Lisaks vanglakaristusele peab Silwood hetkel Inglise esiliigas Stoke Citys mängivale jalgpallurile maksma kahjutasu 500 naela. West Bromwich Albioni mängudele on mehel eluaegne keeld.