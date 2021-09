Podcast "Kuldne geim" | Eesti karikasarjas tekkis jabur olukord, tartlased teenisid eurosarjas kopikaid

Saate põhiteemadeks on sedapuhku Tartu Bigbanki edu Meistrite liigas ning Eesti meeste ja naiste meistriliiga uue hooaja eelvaade. Samuti vastatakse kuulajate küsimusele.

*Rivo äraoleku ajal on palju juhtunud.

*Kas Mihkel tutvustab šveitslasest maailma jalgpallijuhile tema kodumaa parima võrkpalliklubi Amriswili värsket tulemust Meistrite liigas?

*Tartu Bigbank tegi Eesti võrkpalliajalugu! Millised olid kordusmängu rõõmsamad ja kurvemad hetked?

*Kuidas üldse ehitada klubi, mis võiks eurosarjas läbi lüüa?

*Millise Eesti liiga võrkpalluri ranking on täna kõrgeim?

*Kuidas saanuks Kert Toobal Šveitsis 18-eurosest jõusaalikülastusest maksimumi välja võtta?

*Miks servisid šveitslased meie nimekaima mängija peale?

*Kui palju Tartu edasipääsu eest teenis?

*Kas järgmises ringis kohtub Bigbank Portugali või Brasiilia klubiga?

*Pafi ennustusmängus pööratakse seekord rõhku isegi võrkpallile.

*Credit24 Meistriliiga uus hooaeg algab nädalavahetusel. Võtame ükshaaval ette nii Tartu Bigbanki, Tallinna Selveri, TalTechi kui ka Pärnu VK tänavuse koosseisu.

*Kes on tänavu favoriidid ja kes võidavad kevadel medalid?

*Kui ka sõprusmängudes ei saa noored mängijad mänguaega, siis kus veel?

*Naiste meistriliiga uus hooaeg tõotab tulla tänu muutunud jõujoontele ja suurele osalejatearvule eriti põnev.

*Karikasarja loos tõi esile jabura olukorra, kus kaks tippklubi kohtuvad juba kaheksandikfinaalis.

*Kes on tänavu naistest favoriidid ja kes võidavad kevadel medalid?

*Lugejate küsimused hõlmavad nii spordipsühholoogiat, Eesti koondise peatreeneri rahvust kui ka rannavõrkpallis tippu pürgimist.