Kasahstan teeb ajalugu!

Brasiilia spetsialisti Kaka hoolealuste jaoks oli mängu algus tõepoolest ebaõnnestunud: 15. minutiks oli tema meeskond 0 : 2 kaotusseisus ja ei olnud päris selge, kuidas Kasahstan plaanib mängu naasta – Iraan mängis enesekindlalt ja liidripositsiooni ei saanud nimetada juhuslikuks. Teist poolaega alustas Kasahstani koondis hoopis teise meeskonnana: esimese viie minutiga lõid kasahstanlased iraanlaste värava suunas rohkem kordi kui terve esimese poolaja jooksul. Tulemus ei lasknud end kaua oodata: Dauren Tursagulov avas Iraani värava keskmiselt distantsilt, vähendades mahajäämist miinimumini. Juba nelja minuti pärast taastas Kasahstan viigiseisu: Douglas mängis lahti karistuslöögi koostöös Knaubiga, kes tabas pika vahemaa tagant sihtmärki – 2 : 2. Kui tundus, et mäng liigub lisaaja poole, võttis Kaka kaks minutit enne teise poolaja lõppu time-out’i ja võimalik, et just see saigi määravaks. Kohe pärast emotsionaalset vestlust meeskonnaga õnnestus kasahstanlastel võiduvärav lüüa: Taynan eraldus oponendist vastase värava ees ja veeretas palli korrektselt nurka, šokeerides iraanlasi. Mängu põhiaja lõpuni jäi liiga vähe aega – pärslased püüdsid Higuita väravat vallutada, kuid see ei toonud edu. 3 : 2, Kasahstan tähistab ajaloolist edu! Märgime, et see võit on Kasahstani jaoks esimene nende meeskondade vahelise 15 mängu hulgast.

Pärast mängu ei varjanud kasahstanlaste peatreener Kaka oma emotsioone: „Kui sinu käsutuses on sellised jalgpallurid, võib igaüks treener olla, see tulemus on täielikult nende teene. Arvan, et riik peab nende mängijate üle uhke olema – see, kuidas nad võitlesid, palju tervist parketile jätsid – see on fantastiline.“