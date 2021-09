Ronaldo jääb jalameheks? Vutistaari Bentley seisis seitse tundi bensiinisabas, kuid ei saanud tilkagi

Mõistagi ei istunud Manchester Unitedi ründetäht isiklikult kütusejärjekorras, vaid seda pidid tegema tema autojuhid. The Sun kirjutab, et Ronaldo masinat nähti tema kodu lähedal bensiinijaamas esimest korda kell 14.20 päeval ning ära sõitmas alles kell 21.

Ronaldo's driver waited 7hrs to fill up £220k Bentley - but left without a drop https://t.co/jOyCkVorau

"Isegi kogu oma rahaga on ta meiega samas paadis," ütles üks autot märganud allikas The Sunile. "Nad ootasid tundide viisi, lootes, et tanker lõpuks saabub, aga nad olid sunnitud lõpuks lahkuma. Mehed olid vihma käes ootamisest tüdinud. Kui see nii edasi läheb, on Ronaldo varsti kodune."