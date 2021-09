Tuntud advokaadi uurimisrühm paljastas: Rio olümpia poksiturniiri kohtunikud olid kinni makstud

McLaren, kelle eelmine suur projekt spordis paljastas Venemaa süsteemse dopingutarvitamise, suutis oma firmaga tõestada, et teiste seas manipuleeriti kääbuskaalu veerandfinaalmatši Michael Conlan (Iirimaa) – Vladimir Nikitin (Venemaa) tulemusega.

Veel leiti, et kergkaalu poolfinaalmatši puhul, mis toimus Otgondalai Dorjnyambuu (Mongoolia) ja Sofiane Oumiha (Prantsusmaa) vahel, pakuti soovitud tulemuse saavutamiseks kohtunikele 216 000 eurot.

Raportis on märgitud, et kindlatele matšidele määrati kindlad kohtunikud, kelle puhul võis kindel olla, et nad soovitud tulemuse ära toovad. Manipulatsioonide peaproovina võeti 2016. aasta olümpia kvalifikatsiooniturniire, kus samuti sarnaste mahhinatsioonidega tegeleti.