OlyBet sai jalgpalliklubi Fiorentina ametlikuks spordiennustuse partneriks Euroopas

„OlyBet on rõõmuga oodatud Viola perre,” tõdes ACF Fiorentina tegevjuht Giuseppe Barone ja lisas, et partnerlus üle Euroopa kinnitab Fiorentina globaalset kasvu, sealhulgas fännide hulka suure potentsiaaliga turgudel. Giuseppe Barone on kindel, et koostöö annab võimaluse mõlemal brändil rahvusvahelisel tasandil areneda.

Olympic Entertainment Groupi ja OlyBet Groupi juhatuse esimees Corey Plummer ütles, et Fiorentinas on tugevad mängijad ja fännid. Klubil on pikk ajalugu ja tulevikuambitsioon, mille juures OlyBet ning OlyBet TV saavad pakkuda uutmoodi kaasatust nii meeskonnale kui ka spordifännidele üle Euroopa. Plaan on siduda spordimeelelahutus ja -uudised ning tulevikus saab olema klubi võistluste otseülekannetele rahvusvaheline ligipääs läbi OlyBet TV platvormi.

Lisaks on OlyBet ja OlyBet TV brändid nähtavad platsi külgjoontel asetsevatel LED-reklaampindadel üle kogu Euroopa. Klubi koduväljakul, Artemio Franchi mängudel kasutatakse uuenduslikku digitaalset sisu geograafilise määramise tehnoloogiat, mida klubi hakkas kasutama käesolevast hooajast.

ACF Fiorentina on Itaalia jalgpalliklubi, mis mängib riigi kõrgliigas Serie A. Klubi kodulinn on Firenze. Alates 1931. aastast on klubi kodustaadion Artemio Franchi. Fiorentina on kahekordne Serie A võitja (hooaegadel 1955–56 ja 1968–69). Lisaks sellele on klubi võitnud kuuel korral Itaalia karika ja üks kord Itaalia superkarika. 1961. aastal võitis klubi UEFA karikavõitjate karika. Hooajal 1956/1957 kaotati Euroopa karika finaalis Real Madridile. Hooajal 1990/1991 kaotati UEFA Euroopa Liiga finaalis kahe mängu kokkuvõttes Juventusele.