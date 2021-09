Petter Northug sai patud andeks ja naaseb suusakommentaatori ametisse

TV2 loobus mullu Northugi teenetest, kui norralane sai kiiruse ületamise ja narkootikumide omamise eest seitsmekuulise vanglakaristuse. Tänaseks on endine tippsuusataja karistuse ära kandnud ja patud andeks saanud.

"Petter naaseb eksperdina meie juurde. Meie ekspertide meeskonnas on ka Petter Skinstad ja Marit Björgen ," sõnas Dagbladetile TV2 spordijuht Vegard Jansen Hagen.

"Tal (Northug) on ​​ainulaadne vaade suusatamisele. Samas on tal piisavalt kirge. Ta on võimeline erutuma ja olema usaldusväärne," loetles Hagen kahekordse olümpiavõitja ja 13-kordse maailmameistri tugevusi.