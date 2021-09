Ralliäss teeb Soomes viimase võistluse Hyundai roolis: lähinädalad toovad uudiseid

"On tõsi, et see on ilmselt minu viimane võistlus sellel aastal Hyundais. Hispaania etapp on Dani Sordo kodune ralli ja ta võistles eelmisel aastal ka Monzas," sõnas Breen, kes jagab tänavu kolmandat masinat koos Sordoga, vahendab Rallit.fi.