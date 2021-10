OTSEBLOGI JA FOTOD | Soome ralli viimased neli kiiruskatset: kas Tänak annab veel liider Evansile lahingu?

Soome rallil on jäänud sõita veel vaid neli kiiruskatset kogupikkusega 45,74 km. Laupäeva hommikul vahe sisse teinud liidri Elfyn Evansi edu Ott Tänaku ees on 9,1 sekundit. Craig Breen jääb kolmandana Tänakust maha 10,4 sekundiga.