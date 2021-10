OTSEBLOGI JA FOTOD | Soome rallil mahuvad viis meest 7,9 sekundi sisse, teisel päeval läbitakse 151 kilomeetrit

Ei juhtu just tihti, et esimese päeva järel on kõik stardis olnud 10 WRC autot veel rivis. 70. Jyväskylä juubelirallil täpselt nii ongi läinud. Võitlus poodiumikohtadele on erakordselt tihe - viis ekipaaži mahuvad kõigest 7,9 sekundi sisse.