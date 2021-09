DELFI BELGRADIS | Vassiljev ja Zenjov naasevad staadionile, kus tehti Eesti jalgpalliajalugu

Nimetatud meestest kuuluvad praegu Flora koosseisu 37-aastane Vassiljev ja 32-aastane Zenjov.

Tänasele kohtumisele on oodata toetajaid ka Eestist, kuna vastavalt Euroopa Jalgpalli Liidu UEFA reeglitele on alates eurosarjade alagrupimängudest võõrsilfännid taas lubatud. „Tegelikult käis kolm kuni viis fänni ka eelringimängudel kaasas. On olemas kindlad raamistikud, mille alusel see oli lubatud. Need on fännid, kes on klubi loomisest saadik meie juures olnud ehk toetanud klubi juba 30 aastat,” avaldas FC Flora president Pelle Pohlak ning lisas, et ka täna on staadionil Flora poolehoidjad esindatud.