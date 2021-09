DELFI BELGRADIS | Flora tegi Partizani osas eelluuret ja käis eelnevalt oludega tutvumas

Tänase kohtumise eel tegi Flora vastase osas ka korralikku eelluuret ning nii viibib Flora spordidirektor Norbert Hurt Belgradis juba alates eelmisest nädalast. Pühapäeval jälgis ta tribüünilt, kuidas Partizan alistas Serbia liiga kohtumises 5:0 Subotica Spartaki. Flora mängijad ja treenerite tiim reisis Serbiasse teisipäeval.

„Nad on väga ründav ja tehniline meeskond, kelle käike on väga keeruline kinni panna,” edastas Hurt nähtut. „Eks elu näitab, kas nad on meie esimesest vastasest Gentist tugevamad, kuid võõrsilmäng Partizaniga on kindlasti suur väljakutse.”

Flora alustas Konverentsiliigat kaks nädalat tagasi koduväljakul 0:1 kaotusega just Gentile. „Klassi mõttes on nad (Partizan) Gentiga väga sarnased. Mõlemad on tugevad. Mängu mõttes soovivad nad (Partizan) olukorda kontrollida pigem läbi lühikeste söötude ja kombinatsioonide. Partizan on väga liikuv meeskond, kes improviseerib palju. See teeb markeerimise keerulisemaks, kuna kindlat mustrit on nende mängus keeruline välja tuua,” kirjeldas Flora peatreener Jürgen Henn kolmapäeval mängueelsel pressikonverentsil.

Partizanilt suurepärane algus hooajale

Partizan on tänavusi Serbia meistrivõistlusi alustanud suurepäraselt. Kümne kohtumisega on kogutud 28 punkti ning sellega hoitakse tabelis esikohta. Ise on löödud selle ajaga 33 väravat ning enda puurist on tulnud välja võtta kõigest kolm palli. Teisel positsioonil on nende suurim rivaal Belgradi Crvena Zvezda, kes on üheksa matšiga saanud kokku 23 punkti. Partizani ainus viigiline tulemus pärinebki just kohtumisest Crvena Zvezdaga (19. septembril mängiti 1:1).

Konverentsiliiga eelringides mängis Partizan üle slovakkide Dunajska Streda, venelaste Sotši ning portugallaste Santa Clara.

Tänase kohtumise eel on Florale suurimaks tagasilöögiks esiründaja Rauno Sappineni õlavigastus. Tänavu suvel eurosarjade eelringides kaheksa kohtumisega kaheksa väravat kirja saanud Sappinen vigastas õlga nädalavahetuse liigamängus Viljandi Tuleviku vastu.