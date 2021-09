TÄNA OTSEBLOGI | Flora kohtub Konverentsiliigas võõrsil Belgradi Partizaniga

Flora alustas Konverentsiliiga alagrupiturniiri koduväljakul 0:1 kaotusega Belgia klubile Gent. Partizan alistas samal ajal võõrsil Küprose meeskonna Famagusta Anorthosise 2:0.

Flora ja Partizan on eurosarjas ka varasemalt kohtunud. Vastamisi mindi hooajal 1999/2000 Meistrite liiga esimeses eelringis. Toona Serbia tipud eestlastele võimalust ei jätnud. Koduväljakul võitis Partizan 6:0 ning Tallinnas jäädi peale 4:1.

Tänase kohtumise eel on Florale suurimaks tagasilöögiks esiründaja Rauno Sappineni õlavigastus. Tänavu suvel eurosarjade eelringides kaheksa kohtumisega kaheksa väravat kirja saanud Sappinen vigastas õlga nädalavahetuse liigamängus Viljandi Tuleviku vastu.

„Õlavigastus tähendab, et kontaktsete treeningutega liitumine sõltub otseselt paranemisest. Täpset taastumist on raske öelda. Loodame muidugi, et Rauno on võimalikult kiiresti tagasi. Esialgne miinimum on kaks-kolm nädalat ajani, kui ta saab taas treeningutega liituda,” rääkis Flora peatreener Jürgen Henn mängueelsel pressikonverentsil.

Tipuründes võtab Sappineni koha tõenäoliselt üle Rauno Alliku. Flora pidi eurokohtumises viimati Sappinenita hakkama saama mullu Euroopa liiga play-off’is, kui vastamisi mindi Zagrebi Dinamoga.

Partizani kõige kuulsamaks mängumeheks on 27-aastane ääreründaja Lazar Markovic. 2013. aastal siirdus Markovic kaheksa miljoni euro eest Lissaboni Benficasse ning juba aasta hiljem ostis Liverpool ta 25 miljoni euro eest endale. Markovic sai avahooajal Liverpooli eest kõikide sarjade peale kirja 34 mängu ja kolm väravat. Kuna oodatud läbilöök jäi tulemata, siis järgnesid laenulepingud Istanbuli Fenerbahce, Lissaboni Sportingu, Hull City ja Brüsseli Anderlechti ridades. Järgnes tasuta klubivahetus Fulhami ning 2019. aasta septembris naasis Markovic oma kasvatajaklubisse.

Tuntumate kohalike tegijate sekka kuulub on veel Dortmundi Borussia endine keskväljamees Miloš Jojic, kes on samuti nüüdseks liitunud oma kasvatajaklubiga.