Solskjaer ülistas Ronaldot: kui sul on Cristiano, on sul lootus viimase sekundini

"Nii juhtub Old Traffordil," ütles õnnelik Solskjaer BT Sportile. "Seda on nii palju kordi varem juhtunud. Mõnikord ei ole asi mõnes oskuslikus söödumängus, vaid publikus - ja nad on selle värava sisse imenud - ja kui sul on Cristiano platsil, on sul alati võimalus viimase hetkeni. Ta on värava ees nii hea ja ta mõjutab kõiki teisi."