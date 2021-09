Koeman: minu tulevik Barcelonas pole enam minu kätes

"Ma ei hakka oma meeskonna taseme üle vaidlema. Seda tiimi ei ole mõtet võrrelda meeskondadega, mis on Barcelonas pikki aastaid olnud. See on selge kui vesi," sõnas Koeman mängujärgselt.

"Seda tulemust on raske seedida ja see pole see, mida me väljakul nägime. Lasime endale kiire värava lüüa, kuid pärast seda mängisime hästi kuni 0:2ni. Meil oli ridamisi väravavõimalusi, ent me ei realiseerinud neid. Nii mäng muutubki. Kui nemad löövad oma kolm võimalust ära ja meie mitte, siis see ongi vahe," kommenteeris pettunud Koeman.