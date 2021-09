Ogier lööb kaasa kestvussõidu testimisel: pärast seda selguvad minu WRC plaanid

Ogier oli juba varem avalikustanud, et uuel aastal ta WRC-sarjas enam täishooaega kaasa ei tee. Kindel on vaid, et prantslane tahab igal juhul osaleda avaetapil Monte Carlos.

"Idee on vaadata, kuidas minu esimene testisõit WEC masinaga õnnestub ja kui palju tööd on mul veel vaja teha selles sarjas osalemiseks. Pärast seda saab võib-olla selgemaks ka minu plaan järgmise hooaja WRC-sarjaks," lausus Ogier DirtFishile.

"Kuid tõsi on see, et meil pole niikuinii järgmise aasta WRC jaoks suurt kalendrit, nii et päeva lõpuks pean ma ka selle plaani koostama," lisas prantslane, kes on tänavu võitmas juba kaheksandat maailmameistritiitlit.