DELFI VIDEO | Heiko Rannula: ei saa kogu aeg loota, et anname vastastele 10-15 punkti edu ja siis purjetame järgi

Pärnu peatreener Heiko Rannula ütles Delfi videointervjuus, et saatuslikuks sai 8:23 kaotatud teine veerandaeg.

"Me ei saa loota, et anname iga mäng 10-15 punkti ette ja siis muudkui purjetame järgi. Loomulikult jäid ka lõpus mõned asjad kripeldama, aga võib öelda, et teise veerandajaga andsime mängu ära," rääkis ta.