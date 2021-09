Vaktsineerimata sportlasi ootab Pekingi olümpial 21-päevane karantiin

Ühe väga olulise punktina käsitleti vaktsineerimispoliitikat. Langetati otsus, et kõik sportlased ja koondiste taustajõud, kes on täielikult vaktsineeritud, saavad Hiinas koheselt nn olümpiamulli siseneda.

Need, kes on täielikult vaktsineerimata, peavad aga Pekingisse saabudes viibima 21 päeva karantiinis. ROK lubab seejuures tõsiselt kaaluda kõigi sportlaste juhtumeid, kes väidavad, et neil on koroonavaktsiini kasutamise vastu põhjendatud meditsiiniline erand.