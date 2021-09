Aleksei Šved (palliga) saab üle pika aja mängida võistkonnas, mis on võimeline Euroliigat võitma.

Täna algava korvpalli Euroliiga suurimad soosikud on samaks jäänud: Istanbuli Anadolu Efes , Barcelona ja Moskva CSKA . Kõigil kolmel on rääkida erinev lugu, enim on juurde panna CSKA-l.