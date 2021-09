Ott Tänak lubab Toyotadele kõva lahingu anda: kavatseme hullumeelselt suruda

"Me surume kindlasti kõvasti ja surume hullumeelselt, kuigi me ei ole sel korral favoriidid. Me teame, mis seisus oleme. Toyotad on suured soosikud ja neid on raske võita, kuid teeme omalt poolt kõik, et isegi kui nad võidavad, ei tuleks see neil lihtsalt. Püüame nende elu raskeks teha," sõnas Tänak DirtFishile.

"Kui läheme võistlema, siis ka võistleme. Me ei kavatse niisama osaleda," jätkas eestlane. "Isegi kui me järgmisel hooajal sama autoga ei enam ei sõida, siis on praegustest võistlustest palju õppida. Peame meeskonnana paremaks saama, et olla järgmisel aastal edukamad."

Tänaku sõnul on tänavused tingimused Soomes suurepärased. "Teed on niisked ja hea pidamisega ning autos on mõnusalt jahe olla. Need on ideaalsed tingimused rallispordiks. Skandinaavias on sel aastaajal teed tavaliselt hommikuti niiskemad, mis muudab tingimused võrdsemaks. Esimesena startides ei ole see väga erinev. Kindlasti ei ole olukord selline nagu suvel, kui esimeste jaoks oleks teepinnas lahtisem. Praegu peaksid olema head ja võrdsemad tingimused," lisas Tänak.

Soome ralli peetakse 1.-3. oktoobrini.