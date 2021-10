TÄNA DELFI TV-s | Kardispordi Eesti meistrivõistlused lõpetavad hooaja Aravatel

Aravete kardirada on tänavu kalendris olevatest radadest ainus, mis võõrustab Olerex Eesti kardispordi meistrivõistluste etappi teist korda. Tegemist on vaieldamatu sõitjate lemmikrajaga, mis pakub tänu rohketele möödasõidukohtadele ka pealtvaatajaile suurepärase elamuse. Hooaja viimase etapi eel on peamises fookuses võistlusklassis OK, OK-Junior ja Mini, kus kõigis on meistrivõistluste punktiseis äärmiselt tasavägine ning võimalus võita meistritiitel koguni 10 võidusõitjal. Milliseks jõudude vahekord täpselt kujuneb, on muidugi võimatu ennustada, sest vaid kahel neist puudub tänavuselt hooajalt etapivõit.

Üle aastate on Eesti meistritiitli võitmisele taaskord lähedal soomlane. Varasemalt on seda ajaloos juhtunud vaid korra, kui 2018. a võitis ihaldatuima KZ2-klassi meistritiitli soomlane Henri Kokko. Tänavu on see võimalus Iivari Tuomilehtol klassis OK-Junior.

Klassi KZ2 poodiumikohad lõplikult jagamata

KZ2-klassis on Markus Kajak (AIX Racing Team) endale üks etapp enne hooaja lõppu tiitli kindlustanud. Tänavu oma esimest hooaega kardispordi tippklassis sõitnud Kajak on nautinud imelist hooaega, jäädes teiseks vaid ühel korral, kui Langel sõidetud etapil võttis võidu tiimikaaslane Siim Leedmaa. Juba võidetud tiitli tõttu me Kajakut sel korral Aravetel stardis ei näe, sest soov on tal keskenduda ka klassi OK meistritiitli võitmisele.

Aravetel on aga jätkuvalt stardis Leedmaa, kelle selgeks eesmärgiks on hooaeg teise järjestikuse võiduga lõpetada. Ehkki Kajakut tal punktiarvestuses püüda ei õnnestu, on iga üksiku võistluse võit Leedmaale jätkuvalt eesmärgiks. Taaskord on kodurajal Aravetel stardis kogenud Karl Leesmaa (DHR Estonia), kelle mõne etapi tagune comeback-võistlus Aravetel lõppes üllatuslikult poodiumil. Kajaku eemalejäämise puhul on poodiumikoht ka sel korral täiesti reaalne, ehkki kõrgeid kohti on jahtimas paljud teisedki.