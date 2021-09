OTSEBLOGI ŠVEITSIST | Olemas! Tartu Bigbank sai närviliseks kiskunud mängus vajalikud geimid kätte ja pääses Meistrite liigas järgmisse ringi

Tartu võitis avageimi 25:19, kaotas teise 23:25, kuid võitis kolmanda 25:21. Sellega on edasiopääs tagatud. Mäng jätkub (blogi allpool)...

Avamängu võitis Tartu 3 : 0 (20, 22, 20), edasipääsuks piisab võõrsil

ka 2 : 3 kaotusest. 3 : 0 või 3 : 1 kaotuse korral saab otsustavaks kuldne geim.

Korduskohtumise eel võib naljatades öelda, et sinised võidavad. Aga sinised ka kaotavad, kuna vastavalt juhendile mängivad mõlemad meeskonnad sinises särgis. Tartus olid võõrustajad valges ja külalised helehallis. Huvitav küll miks?

Kui avamängu järel arvasid tartlased, et Šveitsi klubi tuli natuke mütsiga lööma, siis see versioon lükati ümber. „Ma ei ütleks küll, et me ootasime, et vastane pole nii hea. Küll aga ootasime, et suudame ise paremini mängida,” sõnas diagonaalründaja Julian Weisigk.

„Me ei mänginud hästi,” lisas libero Ramon Diem. „Usun, et oleme hästi valmistunud, et mängida paremini. Me anname kõik, mis meil on!”

Mõlema meeskonna kohal on üks küsimärk. Bigbanki treener Alar Rikberg nuputab, kes saata väljakule temporündajatest. Muu koosseis peaks olema paigas, mängivad Aleksander Eerma, Valentin Kordas, Martti Juhkami, Albert Hurt ja libero Rait Rikberg.

Suurem küsimärk on, kas kaasa saab teha Amriswili kuubalasest nurgaründaja Luis Tomas Sosa. Tartus sekkus ta poole mängu pealt. Rikbergi sõnul kuubalane tänasel ja eileõhtusel treeningul ei osalenud. „Keeruline... Tegelikult ma ei tea. Tal olid vigastused, aga...” otsis Weisigk sõnu.

„Kahel eelmisel päeval ta treenis, loodetavasti saab ta meid aidata,” lõpetas Diem.

Amriswil on 13 500 elanikuga väikelinn Bodeni järve lähedal. Astud spordihallist mõned sajad meetrid eemale ja satud aasale, kus lehmad mugivad rohtu. Linn on nii väike, et Bigbank endale siin öömaja ei leidnudki, vaid tuli minna 17 km eemale Kreuzlingenisse. Lindareni meeskonna ootus mängu osas on suur – esmakordselt üle väga pika aja saavad nad mängida kodupubliku ees. Pisikesse saali oodatakse 500 inimest.