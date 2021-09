"Treeni teadlikult" loengusari algab: Kristjan Port räägib, kuidas aeglasemalt vananeda

Loengute avateemat "Kui 60 on uus 40, kes siis on 30? - vanaduse aeglustamise teadusest" käsitleb lektorina Kristjan Port 5. oktoobri õhtul kl 18.00. Koroonaviiruse tõttu kutsub korraldaja Tallinna Ülikool kuulama loenguid veebis. Kokku on võimalik end harida 11 teisipäeval.

"Teadusuuringutest on selgunud, et ainuüksi vananemine ei põhjusta haigusi enne 90. eluaastat, kuid elustiil, toitumine ja füüsiline aktiivsus mõjutavad oluliselt seda, kui kaua ja kui tervelt inimene elab. On tõdetud, et vähene füüsiline aktiivsus suurendab oluliselt vähi, diabeedi, dementsuse ja südamehaiguste riski. Liigutakse vähem, mistõttu väheneb lihasmass, liikumisvõime, sotsiaalsed kontaktid ja üldine aktiivsus ning kognitiivsed võimed," kommenteerib Port.

"Meie keha on elav materjal, seetõttu ta vajab aktiivsust ja liikumist, kuid ka vaimset tegevust. Lahenduseks on oma lihaste eest hoolitsemine, selleks piisab ka lihtsatest harjutustest. Kehaline aktiivsus sunnib rakud tööle mõjutades kõiki kudesid, selle kaudu saavad rakud teada, et neid on vaja. Kudede uuendamiseks on meil pidevalt "ehitusmaterjalina" vaja valku. Suurema osa sellest saame söögist. Vananedes aga liigume vähem, vajame vähem energiat ja ka sööme vähem – vajalikus hulgas valkude saamine satub ohtu. Loodus hakkab sellisel juhul valke hankima lihastest. Parim viis vananemist aeglustada on füüsiliselt aktiivne liikumine, sest lihaste hääbumisega kaasneb kogu keha allakäik."

Loengus osalejad saavad vastuse küsimustele:

- Mis vananedes kehas toimub ja miks vananeme erineva kiirusega?

- Geenide roll vananemisel?

- Kuidas oma aju ja meelt võimalikult kaua erksana hoida?

- Miks on aktiivne liikumine ja treening vananedes aina olulisemad?

- Kuidas on võimalik oma lihaste eest hoolitseda?

- Millal on liiga hilja alustada liikumisega?

- Mis valikuid teatud vanuses liikumisel teha?