DELFI VIDEO | Getulio advokaat: meil on tõendeid, et eksjalgpalluri tõlgendus ei pruukinud olla kõige õiglasem

Getulio akvokaat Robert Sarv andis istungi eel Delfile videointervjuu. "Tõenditest on alati vara rääkida enne eelistungit. Käime saalis ära ja siis näeme, mis selle kohta arvata saab. Aga meil on kindlasti omajagu tõendeid, mis kinnitavad, et tema (Trisna – toim) tõlgendus ei pruukinud olla kõige õiglasem," sõnas Sarv.