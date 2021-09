Maailmameistrivõistlused lähenevad lõpusirgele!

Pärast mängu ei varjanud Kasahstani jalgpallurid oma rõõmu: „Kõigepealt tahan meie rahvast selle võidu puhul õnnitleda. See võit on teie jaoks. Mängu alguses oli meil raskusi, iraanlased demonstreerisid oma kogemusi ja meisterlikkust. Kuid teisel poolajal pöörasime mängu pea peale. See oli ajalooline hetk. Mul on raske õigeid sõnu leida,“ võttis pärast mängu kokku Dauren Tursagulov.