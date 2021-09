Häberli koroona läbi põdenud Klavanist: ta on iga Paide mängu järel olnud väga väsinud

Klavan põdes augustis teistkordselt läbi koroonaviiruse. Kuigi kogenud keskkaitsja tegi septembris koduklubi Paide Linnameeskonna eest kaasa kolm täismängu, siis koondise nimekirjast jäi ta eemale.

"Suhtlesime Ragnariga nagu alati. Ta tunneb, et pole koroonaviiruse järel veel 100% mängukõlbulik," selgitas Häberli pressikonverentsil. "Ta mängib küll Paide eest, aga on pärast mänge olnud alati väga väsinud. Seega otsustasime, et kõrgemal rahvusvahelisel tasemel ta praegu ei mängi."

Häberli lisas, et see ei kõnele Premium liiga kehvast tasemest. "Pole vahet, mis riigist räägime, koondisemängud on alati kõrgema tasemega. Meil on sedapuhku ainult kaks puhkepäeva mängude vahel, seega otsustasime, et Klavan kaasa ei tee," sõnas šveitslane.

Lisaks jääb valikaknast kõrvale Rauno Sappinen, kes tänavu koondise eest kuue mänguga kaks väravat löönud. Flora esiründaja ravib õlavigastust, mille ta sai viimases Premium liiga mängus Viljandi Tuleviku vastu.

"Saime diagnoosi teada esmaspäeval," rääkis Häberli, kes kutsus Sappineni asemel koondisesse Robert Kirssi (FCI Levadia). "Reedel suhtlemise Robertiga, siis ta veel polnud nimekirjas. Esmaspäeval aga helistasin ja nüüd on ta meiega. Ta lõi nädalavahetusel kaks väravat (Levadia võitis Legionit 2:1 - toim), mis oli minu jaoks väga positiivne."

"Jalgpallis on vahel nii, et peab olukorraga kohanema. Palju me (taktikas) muutma ei hakka," lisas Häberli Sappineni puudumise kohta. "Nüüd on teiste ründajate jaoks üks vaba positsioon juures."

"Meil on teisi variante veel," rääkis treener, et ründes võib võimaluse saada nii Kirss, Erik Sorga, Sergei Zenjov kui ka Henrik Ojamaa. "Esmaspäeval vaatame, kes on 100% mängukõlbulik ja siis otsustame."

Eesti võõrustab 8. oktoobril Lillekülas Valgevenet, 11. oktoobril sõidab Eestile külla Wales.