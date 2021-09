Laupäeval selguvad Tapal Eesti ja Baltimaade meistrid veoautokrossis

Eesti meistritiitlid antakse tänavu tõenäoliselt välja kahe etapi tulemuste põhjal. "Kui kahe etapi peale kokku on klassis startinud vähemalt seitse sõitjat, anname meistritiitli välja," sõnas Eesti Autospordi Liidu veoautokomitee esimees Erko Sibul. "Väike võimalus on, et toimub ka kolmas etapp, kuid pean seda siiski pigem ebatõenäoliseks."