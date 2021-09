Bears tegi oma parima kaitsemängija Margus Hundi puutumatuks. NFL-i reeglid puust ja punaseks

Bears ei toonud sellegipoolest veel Hunti treeningrühmast põhikoosseisu, vaid määras ta praeguseks nädalaks puutumatute mängijate sekka. Kuna ameerika jalgpalli liiga NFL toimimise reeglid on keerulised, siis siinkohal väike selgitus.

Põhimeeskonnas võib olla 53 mängijat. Lisaks saab 16 meest paigutada treeningrühma ning kaks neist lülitada mängupäeval tiimi koosseisu, aga seda vaid kahel korral hooaja jooksul. Kui on soov mängija kolmaski kord platsile saata, tuleb ta tuua põhisatsi 53 sekka ehk siis keegi esmalt minema saata. Kusjuures uuele mängijale tuleb maksta vähemalt kolme nädala palk, seda ka siis, kui ta teeb kaasa vaid ühes kohtumises.

Vastavalt reeglitele võib iga NFL-i tiim värvata mängijaid teiste meeskondade treeningrühmast endale, kuid nad tuleb lülitada põhikoosseisu. Samas on klubil õigus iga nädala teisipäeval teha neli oma treeningrühma meest puutumatuks kuni pühapäevani, mis tähendab, et teised tiimid neid palgata ei saa. Puutumatus kaob mängu lõppedes ja kuni järgmise nädala teisipäevani on mängija vaba lahkuma, kui keegi talle lepingut pakub.