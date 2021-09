OTSEPILT DELFI TV-s | Pärnu Sadam mängis eurosarja kvalifikatsiooniturniiri poolfinaalis 17-punktilise kaotusseisu tagasi!

Pärnu osalusel peetavate mängude ülekanded on nähtavad Delfi Kogupaketi tellijatele. Teised matšid on tasuta.

Pärnu alistas valikturniiri veerandfinaalis Austria klubi Viin GGMT 72:67. FIBA Europe Cupi kummalise otsuse tõttu peab tiitlikaitsja Ness Ziona Ironi (Iisrael) põhiturniirile pääsemiseks kvalifikatsioonimänge pidama. Loosi tahtel sattus Ness Ziona just Pärnu poolfinaalivastaseks.

Turniiri ajakava:

Kolmapäev 29.09

kell 17.00 Keravnos vs FC Porto

kell 20.00 Ness Ziona Ironi vs Pärnu Sadam

Reede, 01.10

kell 20.00 Ness Ziona/Pärnu Sadam mängu võitja vs Keravnos/FC Porto mängu võitja.

