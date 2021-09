TIPPHETKED, BLOGI JA FOTOD | Suure kaotusseisu tagasi mänginud Pärnu Sadam pidi eurosarja eelturniiri poolfinaalis ikkagi tiitlikaitsja paremust tunnistama

„Väga kõva sats, aga neil on palju uusi mehi. Septembrikuus ei saa keegi öelda, et asjad toimiksid hästi. Meie loodame teha parema mängu, aga usun, et vastased ka meist väga palju ei tea,” rääkis Pärnu peatreener Heiko Rannula .

„Siin on kõik mängud ühe võidu peale. Toonitan veelkord, et on alles hooaja algus. Väga palju oleneb pisiasjadest – energiast, enesekindlusest. Usun, et kedagi jõu või kvaliteediga maa alla ei lööda. Läheme igal juhul võitlema. Sellise kodupubliku ees oleks piinlik alla anda,” lisas Rannula.