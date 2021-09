Eurosarja põhiturniirile pürgivat Pärnut ootab järgmine takistus: tiitlikaitsja, kelle koosseis on tundmatuseni muutunud

FIBA Europe Cupi kummalise otsuse tõttu peab tiitlikaitsja Ness Ziona Ironi (Iisrael) põhiturniirile pääsemiseks kvalifikatsioonimänge pidama. Loosi tahtel sattus Ness Ziona just Pärnu poolfinaalivastaseks. Aukartust siiski tundma ei pea, sest võistkond tegi suvel ulatusliku verevahetuse. Mullusest koosseisust jäi alles vaid kaks mängijat.

„Väga kõva sats, aga neil on palju uusi mehi. Septembrikuus ei saa keegi öelda, et asjad toimiksid hästi. Meie loodame teha parema mängu, aga usun, et vastased ka meist väga palju ei tea,” rääkis Pärnu peatreener Heiko Rannula, kelle hoolealused võitsid veerandfinaalis 72:67 Austria klubi Viini GGMT-d.

„Siin on kõik mängud ühe võidu peale. Toonitan veelkord, et on alles hooaja algus. Väga palju oleneb pisiasjadest – energiast, enesekindlusest. Usun, et kedagi jõu või kvaliteediga maa alla ei lööda. Läheme igal juhul võitlema. Sellise kodupubliku ees oleks piinlik alla anda,” lisas Rannula.

Vajalikku enesekindlust ammutas Pärnu teisipäevasest neljandast veerandajast, kus Viini eduseis esmalt tasa tehti ja lõpuks võit koju jäeti. Enne seda oli pärnakate mäng rabe ja kohati juhuslik.

Lisaks ameeriklasest mängujuhi Kasey Hilli soolole, kes tõi enamiku oma 17 punktist viimase tosina minutiga, sai Pärnu ka võistkondlikult asjad toimima.

„Mängisime lihtsamaid asju ja ei hakanud üle mõtlema. See toimis. Kui ise lollusi sisse ei lase, siis tegelikult oli (kogu mäng) korras,” ütles Pärnu kasuks 15 punkti visanud tagamängija Robert Valge.

Kindlasti on huvitav jälgida, kuidas mõjutab Pärnu esitust kahel järjestikusel päeval mängimine. Rütm saadi ehk kätte, ent taastumiseks jääb aega napilt.

„Teadsime, et kui võidame, siis nii läheb,” sõnas Valge. „Oleme selleks valmis. Heiko (Rannula) on alati väga head skautingut teinud ja küll ta meile selgeks teeb, mis vaja teha on. Samas pole vaja üle mõelda, tuleb oma mängu mängida.”