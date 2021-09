Rallikrossis selgusid Eesti meistrid

„Esimesel etapil tuli küll katkestamine tehnilistel põhjustel, kuid pärast seda kõik õnnestus. Enda arengule tuli hooaeg kindlasti kasuks, sõit muutus stabiilsemaks ning täiustasime ka autot,“ sõnas Junior1600 meister Muru, kes viimasel etapil ei startinudki. Etapi võitis Andreas Aulik. „Iga meistritiitli taga on tugev tiimitöö, korralik valmistumine võistlusteks ning õnne peab samuti olema,“ rääkis Super1600 Eesti meister Arvo Kask, kes sõitis Kulbilohus SuperCar-klassis ning saavutas seal etapivõidu.

TouringCari Eesti meistriks tuli Siim Sündema, teine koht kuulub Kristaps Gruntele ja kolmas Rauno Rappule. „Teadsin, et tiitli võitmiseks ei pea viimast etappi võitma ja läksin kindla peale lõpuni sõitma. See osutus päris keeruliseks, sõidurütm oli vale, oleks pidanud pingutama algusest peale. Lõppkokkuvõttes tuli siiski see, mis pidi tulema,“ rääkis viimase etapi Grunte järel teise kohaga lõpetanud Sündema.