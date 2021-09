Sidemed Venemaaga, kodune mõjuvõim ja miljonilised boonused. Endiste KGB agentide poolt üles ehitatud riigita klubi lööb Euroopas laineid

Debütant Šeriff on Meistrite Liiga hooajale teinud vägeva alguse. Kui avavoorus alistati 2:0 Donetski Šahtar, siis teisipäeval saadi võõrsil 2:1 jagu Euroopa ajaloo edukaimast klubist Madridi Realist. Rahvusvahelises meedias on seda juba nimetatud Meistrite Liiga ajaloo üheks suurimaks üllatustulemuseks.

Kahe klubi suurust ja mastaapsust aitab ikka võrrelda raha. Statistikaportaal Transfermarkt on klubi väärtuseks hinnanud 12,38 miljonit eurot. Võrdluseks, umbes sama palju saab Reali kaitsja David Alaba aastas palka.

Šerifi edulugu pole siiski päris tavaline tuhkatriinulugu. Euroopa mõistes väike klubi on Moldovas aga tõeliselt rikas ja mõjuvõimas institutsioon. Šerifi mängijate palgad ulatuvad 15 000 USA dollarini, konkurentide pallurid saavad heal juhul kätte mõnisada dollarit kuus, vahendas The New York Times. Transnistria piirkonnas asuva klubi mõjuvõim ulatub staadionilt ka kaugemale. Nimelt kontrollib klubi ligi 60% kohalikust majandusest. Seda kõike piirkonnas, kus kohalike elanike kuu keskmine palk on kõigest 200 eurot.