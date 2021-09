Hyundai'd kiitnud Rovanperä tõi peakonkurendina välja Tänaku: nad on leidnud hoopis teistsuguse kiiruse

Mõistagi on Rovanperä ka kodusel Soome etapil üks peafavoriitidest. Konkurentidest rääkides tõi Rovanperä eraldi välja Hyundai ässa Tänaku. "Ta on võitnud Soomes kaks viimast rallit ning kindlasti võitleb ta siin kõvasti," rääkis Rovanperä.

Rovanperä lisas, et Toyota peakonkurendi Hyundai kiirus on kiiretel kruusarallidel paranenud. "On selge, et nad on leidnud hoopis teistsuguse kiiruse. Craig Breen näitas Rally Estonial väga head minekut, kuigi ta ei ole kogu aeg võistlustules. Usun, et ta võib ka siin hea sõidu teha," sõnas ta.