Toyota lepingut jahtiv Esapekka Lappi: pinged on peal, aga püüan sellele mitte mõelda

Toyota WRC tiimi juht Jari-Matti Latvala on varasemalt tunnistanud, et Lappi on peamine kandidaat kohale, kes koos Sebastien Ogier'ga järgmisel hooajal Toyota kolmandat masinat jagaks. Soome MM-ralliks Toyotasse naasnud Lappi jaoks on sel nädalavahetusel toimuv ralli n-ö peaproov.

"Üsna palju sõltub sellest rallist. Kindlasti aitab õnnestumine lepingu sõlmimisele kaasa," rääkis Lappi portaalile Rallit.fi. "Samas, kui lõpetame autoga koheselt katusel, siis see loomulikult hea ei ole."

"Ilmselt saan mingil määral ka põrumist lubada, aga see teeks kindlasti olukorra palju keerulisemaks," arutles soomlane.

Lappi tunnistas, et on uue hooaja nimel pannud kõik kaardid Toyota peale. "Mingeid muud variante meil praegu pole. Kui me ei õnnestu, siis me ei õnnestu. Midagi kahetseda pole mõtet," lisas ta. "Pinged on peal, aga püüan sellele mitte mõelda."

"Esapekka istub nüüd taas WRC autos, saame tema kiirust näha," kommenteeris Lappi olukorda Latvala. "Oleme Esapekkale öelnud, et me ei oota temalt siit võitu. Viie seas lõpetamine oleks juba tipptulemus. Oluline on näha, et Esapekka suudab WRC autoga sõita ja kiirust näidata."

"Kui nüüd ausalt mõelda, siis tänavuse hooaja tulemused ning muud asjaolud räägivad Esapekka kasuks," jätkas Latvala. "Mõistagi on ka Teemu Suninen vaba. Missugune on Craig Breeni olukord? Ma ei tea, kas ta on Fordiga (M-Sport) lepingu sõlminud või mitte."

"Esapekka võimalused tunduvad head, aga lepingut pole veel sõlmitud. Me pole veel lõplikku otsust teinud," sõnas ta.

Lappi kuulus Toyotasse ridadesse ka aastatel 2017-2018. Esimesel hooajal triumfeeris ta Soome MM-rallil, mis on tänase päevani tema ainus võit WRC-s.

Tänavu on soomlane võistelnud kahel etapil WRC2 arvestuses. Nii Arktika kui ka Portugali etapil noppis Lappi kindla võidu.