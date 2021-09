Madridi Reali šokeerinud Luksemburgi mängija: see on minu karjääri üks ilusamaid ja tähtsamaid väravaid

"Olen veidi kurb, sest usun, et väärisime võitu. Võib öelda, et meil oli halba õnne, kaotasime pisidetailide tõttu," sõnas Daily Maili vahendusel Reali loots Carlo Ancelotti, kelle hoolealused tegid 30 pealelööki Šeriffi nelja vastu. "Nad lõid värava kiirrünnakust ja audi sisseviskest. Me tegime palju pealelööke, aga vahel jätab õnn sind sellistes mängudes maha. Vastate jaoks läks kõik hästi, meie jaoks kõik valesti."