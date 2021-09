Anett Kontaveit: väga pikkade punktide puhul oli hingamisega seis päris keeruline

Kontaveiti viimaste päevade graafik on olnud tihe. Alles pühapäeval triumfeeris eestlanna Tšehhis Ostrava WTA turniiril, juba täna mängis ta USA-s Chicagos. "Veidi raske oli Ostravast tulla ja kohe siin mängida," rääkis Kontaveit mängujärgsel pressikonverentsil. "Tingimused on ka siin veidi teistsugused. Eelmisel nädalal mängisin sisehallis, nüüd taas välitingimustes. Ilm oli veidi tuuline, eks see kõik vajas veidi harjumist. Püüdsin aga anda endast parima ja suutsin vastase alistada"