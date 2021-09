Siim-Sander Vene leidis nimeka koduklubi

Prantsusmaa klubi teatas teisipäeval, et võistkonnaga on liitunud kogenud Vene. Klubi teatel toodi eestlane ääremängija kohale asendama Assane Ndoyet, keda ootab ees vähemalt kahekuuline vigastuspaus.

"Vene on mitmekülgne mängija, kes on hea käega kaugvisetel," rääkis klubi spordidirektor Crawford Palmer. "Ta liitub meiega, et Assanet asendada. Euroopas kogenud mängijana peab ta kiiresti kohanema, et aidata meid rünnakul ja kaitses."