DELFI VIDEO | Heiko Rannula napist võidust: sellise publiku ees üle pika aja mängimine võtab kõigil natukene jalad värisema

"Loomulikult ideaalis loodad, et kõik asjad hakkavad jooksma. Sellise publiku ees üle pika aja mängida võtab kõigil natukene jalad värisema," kommenteeris Pärnu peatreener Heiko Rannula mängu rabedat algust. "See on ikkagi hooaja algus, asjad pole nii õlitatud kui tahaks. Usun, et homme oleme natukene rahulikumad ja mängime ka loogilisemalt."