Viimsi korvpalliklubi pikendas tuttava mängumehega lepingut

“Hea meel, et Robert tahab mängida korvpalli ka kõrgeimal tasemel ning usun, et tal on selleks võimed olemas. Tegemist on pika mehega, kellel on korralik käsi ja suudab võidelda lauapallide eest. Kindlasti on temast abi nii mängudes kui ka trennides,” kommenteeris treener Kristjan Evart eelmisel hooajal Viimsis korralike numbreid näidanud Lilleõie jätkamist.