Tähtsa mängu eel: Pärnu Sadama esimese vastase koosseis ei vasta kuidagi Austria seitsmenda klubi staatusele

Ebaõnnestunud hooaja järel on Viini klubi asja tõsiselt kätte võtnud ja selge siht on tulla Austria meistriks. Võistkond ehitati kuue leegionäri ümber, kes kandsid oma tiimides vastutusrikast rolli.

Kontrollmängudes on Viin saanud rohkem kaotusi kui võite. Muuhulgas jäädi suurelt alla tugevale Bosnia klubile Ikogeale, viie punktiga kaotati Szombathely Falcole (Ungari) ja Brnole (Tšehhi) ning nelja punktiga kodusele konkurendile Grazile. 92:86 võideti Olomouci (Tšehhi) ja 96:73 Klosterneuburgi (Austria). Täit pilti need tulemused ei näita, sest enamikes kohtumistes oli Viinil puudu kaks kuni neli põhijõudu.

Korvi all on Viini põhimehed 23-aastane ja 203 cm pikkune ameeriklane Michael Hughes (mullu NCAA-s Duquesne’i ülikoolis keskmiselt 10,8 punkti ja 7,9 lauapalli) ning 27-aastane ja 205 cm pikkune bosnialane Adin Vrabac (mullu Sloveenia hõbedatiimis Novo Mesto Krkas 9,2 punkti ja 4,1 lauapalli).

Pärnakate ettevalmistus on kulgenud üsna rahulikult ja suuremate probleemideta. Kontrollmängudes on Pärnu olnud pigem heas hoos, näiteks on võidetud Läti tiime Ogret (80:66) ja Valmierat (84:72). Kaotatud on tugevale Leedu klubile Panevežyse Lietkabelisele (77:82).