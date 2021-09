OTSEBLOGI JA FOTOD | Rabedalt alustanud Pärnu kaotas ajaloolises euromängus esimese poolaja napilt

Korvi all on Viini põhimehed 23-aastane ja 203 cm pikkune ameeriklane Michael Hughes (mullu NCAA-s Duquesne’i ülikoolis keskmiselt 10,8 punkti ja 7,9 lauapalli) ning 27-aastane ja 205 cm pikkune bosnialane Adin Vrabac (mullu Sloveenia hõbedatiimis Novo Mesto Krkas 9,2 punkti ja 4,1 lauapalli).

Pärnakate ettevalmistus on kulgenud üsna rahulikult ja suuremate probleemideta. Kontrollmängudes on Pärnu olnud pigem heas hoos, näiteks on võidetud Läti tiime Ogret (80:66) ja Valmierat (84:72). Kaotatud on tugevale Leedu klubile Panevežyse Lietkabelisele (77:82).