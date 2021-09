Lappi ei usu, et suudab Soomes suurüllatuse valmistada: see ei tundu sellisel tasemel võimalik

Soome etapi üheks suurfavoriidiks peetav Toyota äss Kalle Rovanperä nimetas Yle Sportile antud intervjuus just Lappit üheks enda tõsisemaks ohustajaks.

Kuigi 30-aastane Lappi on suutnud Soome ralli võita nii WRC2 klassis (Škoda 2016) kui WRC autoga (Toyota 2017), ei usu ta, et suudab ka sel aastal Kesk-Soome kruusateedel võidutseda.

"Kui vaadata sellele realistlikult, ei saa ma pärast kümnekuulist pausi võitjaks tulla. See lihtsalt ei tundu võimalik sellisel tasemel. Ma arvan, et isegi teivashüppaja ei suuda püstitada maailmarekordit, kui ta on kümme kuud treenimata. Kahjuks puudub mul hetkel vajalik rutiin," lausus Lappi Yle Sportile.