TÄNA OTSEPILT DELFI TV-s | Kanepi ja Kontaveit alustavad Chicago turniiri

Kanepi kohtub täna algusega kell 17.00 šveitslanna Jil Teichmanniga (WTA 42.). Kontaveit läheb avaringis vastamisi ameeriklanna Madison Brengle'iga (WTA 90.), see matš algab kõige varem kell 20.30.

Kanepi (36) on suutnud endast 12 aastat nooremat Teichmanni mõlemas senises mängus võita, kuid need kohtumised jäävad juba aastate teha. Viimati oldi vastamisi 2018. aastal US Openil.