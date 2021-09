OTSEBLOGI | Meistrite liigas tuleb põnevusmäng PSG ja Manchester City vahel

Kui PSG piirdus avavoorus võõrsil Belgia klubi Brügge vastu 1 : 1 viigiga, siis Manchester City korraldas koduväljakul RB Leipzigi vastu korraliku tulevärgi ja võttis 6 : 3 võidu.

Koduareenil mängiva PSG jaoks on suur küsimärk Lionel Messi kohal, kes on põlvetrauma tõttu kaks kohtumist vahele jätnud. Prantsuse klubi peatreener Mauricio Pochettino usub, et argentiinlane saab täna osaleda.

"Ma arvan, et ta on koosseisus, kuid algrivistust pole ma veel otsustanud," rääkis Pochettino esmaspäeval, kui Messi oli terve treeningu kaasa teinud.

Messi on suutnud siiani meistrite liigas Pep Guardiola meeskondade vastu kõige rohkem väravaid lüüa. Argentiinlane on sihile jõudnud juba kuuel korral ning neist neli on ta löönud just Manchester Cityle.

City boss Guardiola tunnistas, et PSG ründekolmik valmistab neile muret. "Neymar, Kylian Mbappe ja Messi on nii head. Ma ei tea, kuidas selliseid talente peatada. See kolmik on ees valmis omavahel kohti vahetama ja kõiki positsioone mängima."

Tänased mängud meistrite liigas:

A-alagrupp:

22.00 Pariisi Saint-Germain – Manchester City

22.00 RB Leipzig – Club Brügge

B-alagrupp:

22.00 AC Milan – Atletico Madrid

22.00 Porto – Liverpool

C-alagrupp:

19.45 Ajax – Besiktas

22.00 Dortmundi Borussia – Lissaboni Sporting

D-alagrupp:

19.45 Donetski Šahtar – Milano Inter

22.00 Real Madrid – Tiraspoli Sherif