Latvala peab Toyotaga läbirääkimisi

Tiimijuht ütles, et on praeguseks Toyota meeskonda kenasti sisse elanud. "Alguses oli päris suur hüpe asuda Tommi Mäkineni tiimi juhtima. Hooaja jooksul olen järjest rohkem ametisse sisse saanud. Olen järk-järgult suutnud teatud asjade eest vastutada ja arvan, et asjad on kogu aeg paremini sujunud."

"Meil on hea see, et ma ei otsusta kõiki asju üksinda, vaid meil on juhtkond, kus otsuseid tehakse koos. Tehniline direktor Tom Fowler tegeleb oma poolega ja Kaj Lindström võistlustega seotud küsimustega. Minu roll on rääkida sõitjatega ja püüda neile võistluse ajaks head tunnet luua," selgitas Latvala.