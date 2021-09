Tokyo olümpiasangarite varustus ja fotograafide parimad pildid jõudsid Eesti spordi- ja olümpiamuuseumisse

Spordimuuseumi arendusjuhi Ingris Suvi sõnul teeb näituse puhul meele heaks just see, et näitus annab võimaluse näha meie sportlaste saavutusi läbi kodumaiste fotograafide kaamerasilma. "Rõõm on tõdeda, et väike osa olümpiamängudel tehtud kaadritest on nüüd jõudnud spordimuuseumi seintele. Need 20 ja tuhanded teised fotod jäävad meie sportlaste saavutusi, ebaõnnestumisi, võite ja kaotusi suurejooneliselt spordipeolt meenutama aastateks - ja nüüd on võimalus meil neid vähemalt mõned kuud ka muuseumi seintel esitleda," lisas Suvi.