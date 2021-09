KUULA JA VAATA | "Mehed ei nuta": Anett Kontaveit jõudis uuele tasemele? Suur korvpallihooaja eelvaade!

- Uus tase või ärme rutta sündmustest ette? Anett Kontaveit võitis võimsalt Ostrava turniiri.

- Korvpallihooeg võtab tuurid üles. BC Kalev/Cramo alustas VTB-liiga hooaega kaotusega Peterburis - mida see näitas? Reedel algab ka Eesti-Läti liiga hooaeg - mida oodata, silmas pidada ja prognoosida?

- Jüri Vips katkestas lagunenud auto tõttu teise põhisõidu järjest ja oli tige: vormeli töökindlus on olnud paras nali. Mida see tähendab tulevikuks?

- Kes võidab Soome ralli, kas Ott Tänak, Kalle Rovanperä või keegi kolmas?